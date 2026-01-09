The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Gedenkfeier für die Opfer von Crans-Montana in Martigny VS begonnen

Keystone-SDA

Die Gedenkfeier für die Opfer des Brandes in Crans-Montana hat am Freitag um 13.50 Uhr in Martigny VS begonnen. Rund 700 Gäste nehmen daran teil, darunter 150 Angehörige der Opfer sowie Amtsträger und Rettungskräfte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Walliser Journalist Benoît Aymon eröffnete die Zeremonie offiziell. Bis 15.15 Uhr werden mehrere Momente der Besinnung und musikalische Einlagen geboten. Unter den Rednern sind Bundespräsident Guy Parmelin und der Präsident des Walliser Staatsrats Mathias Reynard.

Drei Jugendliche, die während der Brandkatastrophe in der Silvesternacht vor Ort waren, werden einen Text vorlesen, den sie selbst verfasst haben. Die Walliser Schauspielerin und Regisseurin Olivia Seigne wird ebenfalls zwei Texte vorlesen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft