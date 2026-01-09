Gedenkfeier für die Opfer von Crans-Montana in Martigny VS begonnen

Keystone-SDA

Die Gedenkfeier für die Opfer des Brandes in Crans-Montana hat am Freitag um 13.50 Uhr in Martigny VS begonnen. Rund 700 Gäste nehmen daran teil, darunter 150 Angehörige der Opfer sowie Amtsträger und Rettungskräfte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Walliser Journalist Benoît Aymon eröffnete die Zeremonie offiziell. Bis 15.15 Uhr werden mehrere Momente der Besinnung und musikalische Einlagen geboten. Unter den Rednern sind Bundespräsident Guy Parmelin und der Präsident des Walliser Staatsrats Mathias Reynard.

Drei Jugendliche, die während der Brandkatastrophe in der Silvesternacht vor Ort waren, werden einen Text vorlesen, den sie selbst verfasst haben. Die Walliser Schauspielerin und Regisseurin Olivia Seigne wird ebenfalls zwei Texte vorlesen.