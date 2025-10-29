Gefriertruhe steckte Bauernhaus in Biglen in Brand

Keystone-SDA

Ein technischer Defekt an einer Gefriertruhe hat Anfang Oktober zu einem Brand eines Bauernhauses in Biglen gefühlt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Beim Brand vom 8. Oktober gab es keine Verletzten. Das Bauernhaus mit Ökonomieteil wurde aber so stark beschädigt, dass es nicht mehr genutzt und bewohnt werden konnte.

Der Dachstock, die Heubühne und das erste Obergeschoss des Hauses wurden vom Feuer zerstört und brannten vollständig aus. Beim Brandausbruch hatte sich niemand im Gebäude befunden. Drittpersonen und Einsatzkräfte retteten die Tiere im Stall.