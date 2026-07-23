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Geiselnahme in Bank in Deutschland – Mensch in Lebensgefahr

Keystone-SDA

Bei einer Geiselnahme in einer Bankfiliale im süddeutschen Regensburg ist laut Polizei ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmasslich männliche Täter sei wohl mit einem Messer bewaffnet, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ob das lebensbedrohlich verletzte Opfer, zu dem die Einsatzkräfte Blickkontakt hatten, noch im Einflussbereich des Geiselnehmers ist oder bereits versorgt werden konnte, blieb zunächst unklar.

Die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin davon aus, dass sich noch weitere Personen in der Bank befinden. Noch seien aber keine Einsatzkräfte im Gebäude – ein Grossaufgebot inklusive Spezialkräfte und ein Hubschrauber seien aber alarmiert.

Was das Motiv des Geiselnehmers ist, blieb zunächst offen. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte die Polizeisprecherin.

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