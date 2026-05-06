Gerhard Meister wird mit ZKB-Schillerpreis ausgezeichnet

Keystone-SDA

Der Dramatiker, Spoken-Word-Künstler und Hörspielautor Gerhard Meister wird für sein Buch "Cha me das therapiere" mit dem ZKB-Schillerpreis ausgezeichnet. Dieser ist mit 20'000 Franken dotiert.

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(Keystone-SDA) Meisters Texte würden durch «ihren Sprachwitz, die thematische Breite und der Vielfalt der Versuche, sich den Herausforderungen und Zumutungen der Welt sprachlich zu erwehren» beeindrucken, heisst es in einer Mitteilung der Schweizerischen Schillerstiftung vom Mittwoch. Der ZKB-Schillerpreis wird auf Vorschlag der Stiftung von der Zürcher Kantonalbank vergeben.

Das Werk «Cha me das therapiere», für das Gerhard Meister den Preis erhält, versammelt aktuelle Spoken-Word-Texte. Erschienen ist es in der «edition spoken script» beim Verlag «Gesunder Menschenversand».

«Mal auf Hoch-, mal auf Berndeutsch, gelegentlich in Versen, meist in Prosa, bilden die kurzen Texte in ‚Cha me das therapiere‘ eine lockere Folge, aber kein zufälliges Sammelsurium», heisst es in der Jurybegründung. Und weiter: «Sie gruppieren sich um eine Reihe von Schwerpunktthemen, die sie mit Humor und auf verblüffend vielfältige Art angehen.»

Mit dem Preis werden jährlich im Kanton Zürich geborene oder dort lebende Autorinnen und Autoren für Werke ausgezeichnet, die jeweils im Vorjahr erschienen sind. Gerhard Meister wird den Preis am 1. Juni im Literaturhaus Zürich entgegennehmen.