Gewerkschaften mobilisieren gegen rechtsextreme Kreise

Keystone-SDA

Unter dem Motto "Solidarität statt Hetze - gemeinsam stark!" finden an diesem Donnerstag in der ganzen Schweiz 1. Mai-Veranstaltungen statt. Die Gewerkschaften haben die arbeitende Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen rechtsextreme Kreise zu mobilisieren.

(Keystone-SDA) Die soziale und gewerkschaftliche Bewegung stehe vor der Herausforderung, sich gegen die Allianz aus Rechtsextremen, Grosskonzernen und der neoliberalen Elite zu behaupten, hiess es im Aufruf des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) im Vorfeld zum Tag der Arbeit.

«Weltweit arbeiten Rechtsextreme Hand in Hand mit Milliardären, Libertären und fundamentalistischen Kreisen gegen die arbeitende Bevölkerung», so der SGB. Eine Gegenrevolution des Grosskapitals gegen die sozialen Fortschritte der letzten Jahrzehnte sei im Gange. Die Gleichstellung der Geschlechter und andere hart erkämpfte Rechte würden dadurch frontal angegriffen.

Mit Hetze gegen Ausländerinnen und Ausländer sowie andere Minderheiten werde von den tatsächlichen Problemen abgelenkt, während Sozialstaat und Arbeitsrecht systematisch demontiert würden, so der Dachverband weiter. Die Kaufkraft der arbeitenden Menschen sinke, Aktionäre und Unternehmer würden immer reicher. Zu konkreten Problemen wie Kaufkraftverlust und steigenden Mietpreisen würden aber keine Lösungen angeboten.

Veranstaltungen in über 50 Gemeinden

Der Gewerkschaftsbund erwartet auch für den diesjährigen 1. Mai wieder zehntausende Menschen auf den Strassen. In über 50 Städten und Gemeinden finden Feste, Demonstrationen und Veranstaltungen statt.

Auf grosses Interesse dürften die Reden der beiden SP-Bundesräte stossen. Elisabeth Baume-Schneider tritt in Freiburg auf und Beat Jans in Olten SO. Das SP-Co-Präsidium rund um Mattea Meyer und Cédric Wermuth tritt gleich an mehreren Veranstaltungen auf. Meyer spricht in Winterthur ZH, Lenzburg AG und Wohlen AG. Wermuth ist seinerseits in Liestal und Solothurn zugegen.

SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard wird dieses Jahr in Le Sentier VD und in St. Gallen auftreten. Vania Alleva, SGB-Vizepräsidentin und Unia-Präsidentin wird die Hauptrede an der Kundgebung in Zürich halten.