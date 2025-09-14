The Swiss voice in the world since 1935
Gläubige feiern Leo XIV. an seinem 70. Geburtstag

Keystone-SDA

Papst Leo XIV. hat am Sonntag in Rom seinen 70. Geburtstag gefeiert. Während des Angelus-Gebets dankte er den tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz im Vatikan, die mit Glückwunsch-Schildern gekommen waren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Es scheint so, als ob ihr wisst, dass ich heute 70 Jahre alt werde», rief der Papst lächelnd den Gläubigen zu. Er dankte Gott, seinen Eltern und allen, «die heute im Gebet an mich gedacht haben».

Zum Geburtstag des Papstes waren keine offiziellen Feierlichkeiten vorgesehen. Am Nachmittag wollte er eine Messe für die Märtyrer des 21. Jahrhunderts lesen.

Zahlreiche Glückwünsche für den Papst gingen aber im Vatikan ein, darunter solche von zahlreichen italienischen Politikern, insbesondere des Präsidenten und der Vorsitzenden von Senat und Abgeordnetenhaus.

Der in Chicago in den USA geborene Robert Prevost war am 8. Mai zum Nachfolger des an Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus gewählt worden. Am 18. Mai wurde er als Leo XIV. feierlich ins Amt eingeführt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war vor seiner Wahl zum Papst lange Jahre in Peru tätig.

