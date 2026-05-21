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Glückspilz erhält während 30 Jahren 22’222 Franken pro Monat

Keystone-SDA

Ein Mitspieler oder eine Mitspielerin hat bei der Ziehung vom Donnerstag beim Spiel Eurodreams den Hauptgewinn abgeräumt. Der Glückspilz bekommt während 30 Jahren eine monatliche Zahlung von 22'222 Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gewinnzahlen lauteten 10, 16, 25, 27, 29 und 37 sowie die Traumzahl 5, wie Swisslos mitteilte. Der Hauptgewinn wurde in einem der acht europäischen Länder erzielt, die das Spiel anbieten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.

Im zweiten Rang, der bei sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl erzielt wird, beläuft sich der Gewinn auf eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Auch diesen Preis staubte am Donnerstag laut Swisslos eine Person ab. Die Ziehung findet jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html

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