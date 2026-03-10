Glückspilz knackt bei Euro Millions Jackpot

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Grossbritannien hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Dienstag insgesamt 189,9 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 12, 14, 27, 44 und 50 sowie die Sterne 4 und 12.

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 15 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

