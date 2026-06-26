Gleitschirmpilot verletzt sich bei Walenstadtberg SG schwer

Keystone-SDA

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Bei einem Gleitschirmflug ist am Donnerstag ein 40-jähriger Mann auf der Höhe Walenstadtberg verunfallt und schwer verletzt worden. Mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance wurde er in ein Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Nach derzeitigen Erkenntnissen startete der 40-jährige Mann mit seinem Gleitschirm auf dem Chäserugg, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Auf Höhe Walenstadtberg verunfallte er.

Der Gleitschirmflieger konnte gemäss Communiqué selbständig den Notruf wählen. «Der Mann gab an, dass er eine Notlandung durchführen musste», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weshalb er notlanden musste und was beim Unfall genau passierte, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Geleitet werden diese von der Bundesanwaltschaft. Untersucht wird der Flugunfall von Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der St. Galler Kantonspolizei.