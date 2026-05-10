GLP Luzern nominiert Pius Barmet für den Regierungsrat

Keystone-SDA

Die GLP Luzern hat am Samstag Pius Barmet einstimmig als Kandidaten für den Regierungsrat nominiert. Der 54-Jährige ist Ortspräsident der GLP Horw.

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(Keystone-SDA) Barmet sei seit 50 Jahren im Kanton verwurzelt, teilte die GLP Luzern am Sonntag mit. Er stehe für eine Politik, die wirtschaftliche Stärke und konkreten Fortschritt sowohl mit einer nachhaltigen Energiegewinnung als auch mit einer zukunftsgerichteten Mobilität verbinde.

Politisch war Barmet bisher nur in Horw aktiv, unter anderem im Einwohnerrat. Der Vater von zwei Töchtern bringe die richtigen Kompetenzen und Fähigkeiten für das verantwortungsvolle Amt mit, wird GLP-Kantonalpräsident Andras Özvegyi zitiert.

Die Wahlen finden am 21. März 2027 statt.