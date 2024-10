Gorillas treffen Reiseentscheidungen gemeinsam

(Keystone-SDA) Gorillas koordinieren ihre Reisebewegungen gemeinsam. Dies zeigten Beobachtungen von westlichen Gorillas in der Zentralafrikanischen Republik, an denen auch die Universität Neuenburg beteiligt war.

Der bei «Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences» veröffentlichte Bericht zeigt, dass ranghohe Individuen der Gruppe die Richtung der Reise vorgeben. Der Zeitpunkt der Reise werde jedoch in einer Abstimmung aller erwachsenen Gruppenmitglieder entschieden. Die einzelnen Mitglieder signalisieren ihre Reiseabsichten durch Grunzlaute.

Für die Studie wurden drei an Menschen gewohnte Gorillagruppen untersucht. Der bei Gorillas ausgeprägte Sexualdimorphismus, also die Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern, hatte bisher auf eine alleinige Entscheidungsmacht der Silberrücken-Männchen hingedeutet.