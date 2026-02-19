Grüne Andrea Sulzer bewirbt sich um Reber-Nachfolge im Baselbiet

Keystone-SDA

Andrea Sulzer, Gemeindepräsidentin von Waldenburg, bewirbt sich um eine Kandidatur für die Nachfolge des Baselbieter Regierungsrats Isaac Reber. Dies teilte Grünen-Geschäftsleitung am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Somit sind drei Namen im Kandidatenkarussell der Partei. Der Prattler Gemeinderat Philipp Schoch hat bereits öffentlich Interesse gezeigt, wie es weiter heisst. Stephan Ackermann, Fraktionspräsident Grüne-EVP im Landrat, ist ein weitere möglicher Kandidat. Er wird sich nach seinen Skiferien anfangs kommender Woche definitiv zu seinen Plänen äussern, wie Parteipräsident Michael Durrer in einer weiteren Mitteilung schrieb.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis am 27. Februar. Der Vorstand der Baselbieter Grünen wird die eingehenden Bewerbungen prüfen und der Mitgliederversammlung einen Wahlvorschlag unterbreiten. Die Nomination erfolgt am 5. März, wie es im Communiqué der Grünen heisst.

Ein prominenter Name in der Partei hat sich bereits aus dem Rennen genommen: Die Nationalrätin Florence Brenzikofer gab am Montag bekannt, dass sie nicht für die Regierungsratsersatzwahl zur Verfügung stehen werde.

Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber gab vor einer Woche nach rund 15 Jahren im Amt seinen Rücktritt per Ende September 2026 bekannt. Die Ersatzwahl findet am 14. Juni statt.