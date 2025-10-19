Grüne behalten voraussichtlich Sitz in Genfer Regierung

Keystone-SDA

Der Grüne Nicolas Walder dürfte bei der Ersatzwahl für Antonio Hodgers (Grüne) in der Genfer Kantonsregierung das Rennen machen. Er lag im zweiten Wahlgang nach Auszählung der brieflichen Stimmen 4558 Stimmen vor dem Kandidaten der SVP.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 59-jährige Nationalrat Walder erhielt gemäss provisorischem Ergebnis der Genfer Staatskanzlei 42’749 Stimmen. Der Kandidat der SVP, der 44-jährige Genfer Grossrat und Winzer Lionel Dugerdil, machte nach vorläufigem Resultat 38’191 Stimmen.

Philippe Oberson von der Linksaussenpartei «Le Peuple d’Abord» kam auf 5278 Stimmen.

Der 49-jährige Staatsrat Hodgers hatte im Mai überraschend bekannt gegeben, dass er im Herbst während der laufenden Legislatur (2023-2028) nach zwölf Jahren im Amt zurücktreten werde.

Die brieflichen Stimmabgaben entsprechen im Kanton Genf rund 95 Prozent aller abgegebener Stimmen.