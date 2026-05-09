Grossbrand in Näfels GL in Netstal Maschinenfabrik

Keystone-SDA

In der Netstal Machinenfabrik in Näfels GL ist am Samstagnachmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Das Fabrikdach brannte und es gab eine kleine Detonation. Verletzt wurde laut bisherigen Erkenntnissen niemand.

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(Keystone-SDA) Die Feuerwehr sei um 13.40 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Dach des Fabrikgebäudes bereits in Vollbrand gestanden, erklärte eine Sprecherin der Glarner Kantonspolizei auf Anfrage. Es sei ein erheblicher Sachschaden am Fabrikgebäude entstanden.

Laut der Polizeisprecherin standen über 100 Einsätzkräfte während Stunden im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf umliegende Gebäude zu verhindern. Kurz vor 19 Uhr waren die Einsatzkräfte noch vor Ort. Die Brandursache muss noch abgeklärt werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und eines starken Windes wurde die Bevölkerung via die Alarmierungsplattform Alertswiss nach 15.30 Uhr aufgefordert, Türen und Fenster zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Der Brand führte auch zu einem starken, unangenehmen Geruch. Eine Stunde gaben die Behörden Entwarnung.