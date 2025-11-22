The Swiss voice in the world since 1935
Grosser Sachschaden bei Brand in Sportzentrum in Niederhasli

Keystone-SDA

Beim Brand in einem Materialraum eines Sportausbildungszentrums ist am Samstagvormittag in Niederhasli ZH ein Sachschaden von über einhunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Kurz nach 10.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen Brand im Sportausbildungszentrum ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer in einem Materialraum rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und am Inventar werde auf über 100’000 Franken geschätzt.

Die genaue Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Brandstiftung kann laut Polizeiangaben jedoch ausgeschlossen werden. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen mehrere Feuerwehren sowie ein Rettungsdienst im Einsatz, wie es weiter hiess.

