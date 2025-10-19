Grosser Sachschaden bei Wohnungsbrand in Arbon TG

Keystone-SDA

In Arbon TG ist es am Sonntag bei einem Wohnungsbrand zu einem Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken gekommen. Alle anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses konnten sich selbstständig ins Freie retten.

(Keystone-SDA) Die Meldung des Brandes an der Landquartstrasse sei bei der Polizei um 12 Uhr eingegangen, hiess es bei der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. Mehrere Feuerwehren standen mit 60 Personen im Einsatz. Im Verlauf des Nachmittags konnte der Brand gelöscht werden, wie die Thurgauer Kantonspolizei später mitteilte.

Weiter schrieb sie, der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei habe vor Ort die Spuren gesichert. Der Brandermittlungsdienst kläre die genaue Brandursache ab.

Der Warndienst Alertswiss hatte am Mittag gemeldet, dass es in Arbon brenne und zu einer starken Rauchentwicklung komme. Der Brand habe zu einem starken, unangenehmen Geruch geführt. Fenster und Türen seien zu schliessen, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.