Haus in Zürcher Altstadt wechselt für 12 Millionen den Besitzer

Keystone-SDA

Ein Haus in der Zürcher Altstadt ist am Donnerstag für 12 Millionen Franken versteigert worden. Dabei handelt es sich um das "Teuscher-Haus", bisher im Besitz der Confiserie-Familie Teuscher.

1 Minute

(Keystone-SDA) Käuferin des Hauses an der Storchengasse ist Amag-Erbin Eva-Maria Bucher-Haefner, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Die «Bilanz» schätzt ihr Vermögen auf weit über 4 Milliarden Franken. Der Schätzwert des Hauses lag bei 8,4 Millionen.

Hintergrund der Zwangsversteigerung ist ein Familienstreit zwischen dem Firmenpatron und seinem Neffen um ein Darlehen und nicht mehr gelieferte Schokolade. Der Patron verkaufte das Haus 2017 an den Neffen. Bereits im Juni 2025 stand eine erste Versteigerung an, die aber in letzter Minute abgesagt wurde.

Die Champagner-Truffes von Teuscher, für die die Confiserie bis in die USA bekannt ist, gibt es in Zürich nur noch an zwei statt vier Orten zu kaufen, den Cafés Felix am Bellevue und bei der Bahnhofstrasse. In einem weiteren Laden an der Bahnhofstrasse ist Konkurrent Läderach eingezogen.

Was die neue Besitzerin mit dem Stammhaus an bester Lage vorhat, ist offen. Laut «NZZ» hat Firmenpatron Adolf Teuscher aber ein Vorkaufsrecht, falls es wieder auf den freien Markt kommen sollte. Teuscher würde den erneuten Einzug einer Confiserie begrüssen.