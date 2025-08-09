The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Heimliche Hochzeit von Carolina Müller-Möhl und Raymond Bär

Keystone-SDA

Die Unternehmerin Carolina Müller-Möhl und der Bankier Raymond Bär haben in St. Moritz GR geheiratet. Nach der Trauung gabs ein Picknick. Die 56-Jährige und der 66-Jährige sind seit zehn Jahre liiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden hätten sich am Freitagmorgen im Zivilstandsamt in St. Moritz das Jawort gegeben. Carolina Müller-Möhl bestätigte auf Anfrage die Informationen von «SonntagsBlick». Dass die Wahl auf diesen Freitag fiel, hat laut der Zeitung einen simplen Grund: Der 8.8. biete sich als Hochzeitsdatum an, und die Acht sei Bärs Lieblingszahl.

Gemäss gut unterrichteten Quellen hat die Trauung im kleinsten Familienkreis stattgefunden. Die Zeremonie sei feierlich, aber bewusst schlicht abgehalten worden (Motto: «better together»). Danach zog die Festgemeinde zum Picknick in die Natur des Oberengadins weiter. Das Brautpaar fühle sich mit der Gegend eng verbunden und verkehre seit Kindertagen dort.

Beide Eheleute heiraten das zweite Mal. Sie bilden nun eine bunte Patchworkfamilie mit fünf Kindern im Alter von 25 bis 32 Jahren.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft