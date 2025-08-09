Heimliche Hochzeit von Carolina Müller-Möhl und Raymond Bär

Keystone-SDA

Die Unternehmerin Carolina Müller-Möhl und der Bankier Raymond Bär haben in St. Moritz GR geheiratet. Nach der Trauung gabs ein Picknick. Die 56-Jährige und der 66-Jährige sind seit zehn Jahre liiert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden hätten sich am Freitagmorgen im Zivilstandsamt in St. Moritz das Jawort gegeben. Carolina Müller-Möhl bestätigte auf Anfrage die Informationen von «SonntagsBlick». Dass die Wahl auf diesen Freitag fiel, hat laut der Zeitung einen simplen Grund: Der 8.8. biete sich als Hochzeitsdatum an, und die Acht sei Bärs Lieblingszahl.

Gemäss gut unterrichteten Quellen hat die Trauung im kleinsten Familienkreis stattgefunden. Die Zeremonie sei feierlich, aber bewusst schlicht abgehalten worden (Motto: «better together»). Danach zog die Festgemeinde zum Picknick in die Natur des Oberengadins weiter. Das Brautpaar fühle sich mit der Gegend eng verbunden und verkehre seit Kindertagen dort.

Beide Eheleute heiraten das zweite Mal. Sie bilden nun eine bunte Patchworkfamilie mit fünf Kindern im Alter von 25 bis 32 Jahren.