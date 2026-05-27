Helfer ziehen bewusstlosen Knaben aus Schwimmbecken in Herisau AR

Keystone-SDA

Helfer haben am Mittwochnachmittag einen bewusstlosen 10-Jährigen aus dem Schwimmbecken der Badi Herisau gezogen und Reanimationsmassnahmen eingeleitet. Der Rettungsdienst übernahm später die medizinische Versorgung, bevor die Rega den Knaben in kritischem Zustand ins Spital flog.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall werde derzeit abgeklärt, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung. Nebst der Polizei, dem Rettungsdienst und der Rettungsflugwacht stand auch die Feuerwehr Herisau im Einsatz. Für die Betreuung der anwesenden Personen wurde ein Care-Team aufgeboten.