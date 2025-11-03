Helikopter bringt Material für Dachsanierung des Berner Blutturms

Keystone-SDA

Das Dach des Blutturms an der Aare in Bern muss saniert werden. Das Material wird am Dienstag per Helikopter angeliefert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Uferweg sei für schwere Transporte nicht geeignet, teilte die Stadt am Montag mit. Die Sanierungsarbeiten am Dachstuhl und an der Eindeckung starten am 12. November und sollen Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Auch der Abtransport erfolgt mit dem Helikopter. Die Kosten belaufen sich auf rund 67’000 Franken. Der Uferweg bleibt während der Arbeiten begehbar.

Der Blutturm ist Teil der alten Stadtbefestigung von Bern und wurde im 15. Jahrhundert errichtet. Woher er seinen Namen hat, ist unklar.