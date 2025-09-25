The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Hilti verzeichnet nach 8 Monaten klaren Gewinnrückgang

Keystone-SDA

Der Baugerätehersteller Hilti hat in den ersten acht Monaten etwas weniger Umsatz erzielt. Beim Gewinn gab es sogar einen deutlichen Rücksetzer. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen dennoch fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Konkret machte Hilti laut einer Mitteilung vom Donnerstag von Januar bis August 2025 einen Umsatz von 4,16 Milliarden Franken und damit 2,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Ohne die negativen Währungseffekte verzeichnete das Liechtensteiner Unternehmen indes noch ein leichtes Plus in Lokalwährungen von 1,4 Prozent.

Ergebnis deutlich unter Vorjahr

Mit Blick auf das Ergebnis lag Hilti derweil klar unter Vorjahr. Das Betriebsergebnis fiel um 6,7 Prozent auf 456 Millionen Franken. Und unter dem Strich stand gar ein um 10,1 Prozent geringerer Reingewinn von 310 Millionen.

Bei den einzelnen Regionen kam es insbesondere im Raum Asien/Pazifik zu einem stärkeren Rücksetzer – hier setzte Hilti mit 491 Millionen Franken 7,0 Prozent weniger um. Aber auch Europa legte Hilti beim Umsatz den Rückwärtsgang (-4,2%) auf 2,20 Milliarden ein. Auch in Lokalwährungen sanken die Umsätze in diesen Regionen.

In Amerika stieg der Umsatz indes um 2,2 Prozent auf 1,27 Milliarden, in Lokalwährungen lag das Plus über 8 Prozent. Getrieben wurde das Wachstum insbesondere von der Entwicklung in Nordamerika. Die Region Mittlerer Osten/Afrika erreichte 197 Millionen und damit 1,5 Prozent mehr. In Lokalwährungen stand hier sogar ein Zuwachs um mehr als 10 Prozent zu Buche.

«Während wir in Amerika und im Mittleren Osten eine gute Dynamik sehen, konzentrieren wir uns im herausfordernden Umfeld in Teilen Europas und Asiens auf Initiativen, die uns wieder auf Wachstumskurs bringen», lässt sich CEO Jahangir Doongaji in der Mitteilung zitieren.

Mit Blick in die Zukunft bleibt Hilti gewohnt vorsichtig, hält aber am Ausblick vom Mai fest. Entsprechend wird für das Gesamtjahr weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Bereich erwartet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft