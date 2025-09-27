The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Hinweise auf Schusswaffen in Eurocity-Zug bewahrheiten sich nicht

Keystone-SDA

Hinweise auf Menschen mit Schusswaffen in einem Eurocity-Zug haben in Norddeutschland für Wirbel gesorgt - und sich dann in Luft aufgelöst. Die Beamten hatten einen mit 200 Passagieren besetzen Zug angehalten und den Bahnhof gesperrt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einsatzkräfte durchsuchten den Zug, konnten jedoch nichts Verdächtiges finden. Anschliessend sei der Zug nach Dänemark weitergefahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei zur deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Während des Einsatzes durfte kein andere Zug den Bahnhof Neumünster passieren. Auf den Perrons wartende Reisende mussten den Bahnhof verlassen. Zeitweise hatte die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In der Nacht teilte die Bahn dann mit, dass die Streckensperrung aufgehoben sei – der Zugverkehr werde wieder aufgenommen. Es könne aber noch zu Verspätungen kommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft