Hinweise auf Schusswaffen in Eurocity-Zug bewahrheiten sich nicht
Hinweise auf Menschen mit Schusswaffen in einem Eurocity-Zug haben in Norddeutschland für Wirbel gesorgt - und sich dann in Luft aufgelöst. Die Beamten hatten einen mit 200 Passagieren besetzen Zug angehalten und den Bahnhof gesperrt, wie die Bundespolizei mitteilte.
(Keystone-SDA) Einsatzkräfte durchsuchten den Zug, konnten jedoch nichts Verdächtiges finden. Anschliessend sei der Zug nach Dänemark weitergefahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei zur deutschen Nachrichtenagentur DPA.
Während des Einsatzes durfte kein andere Zug den Bahnhof Neumünster passieren. Auf den Perrons wartende Reisende mussten den Bahnhof verlassen. Zeitweise hatte die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In der Nacht teilte die Bahn dann mit, dass die Streckensperrung aufgehoben sei – der Zugverkehr werde wieder aufgenommen. Es könne aber noch zu Verspätungen kommen.