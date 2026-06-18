Hitzewarnungen wohl länger gültig

Keystone-SDA

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Die Schweiz schwitzt: Seit Donnerstagmittag gelten Hitzewarnungen der Stufen 3 und 4 des Bundes. Zunächst sind die Warnungen bis Dienstag befristet. Laut Meteoschweiz ist eine Verlängerung jedoch wahrscheinlich.

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(Keystone-SDA) Am ersten Tag der Hitzewelle wurde in Basel-Binningen bereits kurz vor 12 Uhr 30 Grad gemessen. Auch in Zürich-Affoltern stiegen die Temperaturen vor dem Mittag auf 29,7 Grad.

Noch sei die Lage aber nicht aussergewöhnlich, sagte die Meteorologin Melanie Ruosch von Meteoschweiz zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es habe in der jüngeren Vergangenheit mehrere mehrtägige Hitzeperioden gegeben im Juni. Beispiele sind der Monat Juni 2025, 2022, 2019, 2017 und der Hitzesommer 2003.

Aussergewöhnlich werde dieses Ereignis erst, wenn es eine Woche oder länger andauere. Bisher gelten die Hitzewarnungen bis Dienstag. «Aktuell sieht es aber so aus, als müssten wir die Hitzewarnung nach dem Dienstag noch verlängern», so die Meteorologin.