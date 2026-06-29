Hitzewelle im Norden und Wallis vorerst zu Ende

Keystone-SDA

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Die Hitzewelle auf der Alpennordseite und im Wallis ist nach rund zwölf Tagen zu Ende gegangen. Im Tessin und im Bündner Misox dauert die Hitze an, die entsprechende Warnung wurde aber von Stufe 4 auf Stufe 3 gesenkt, wie Meteoschweiz am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gewitter am Sonntag und Montagmorgen sorgten gebietsweise für eine Abkühlung. In der Folge wurden die Hitzewarnungen für die gesamte Alpennordseite und das Wallis aufgehoben. Dort werden nun Tageshöchstwerte von 26 bis 31 Grad erwartet.

Im Mittel- und Südtessin sowie im unteren Misox bleibt die Hitzebelastung aber vor allem in städtischen Gebieten hoch, wie das Bundesamt für Meteorologie (Meteoschweiz) weiter mitteilte. Die Hitzewarnung wurde dort auf Stufe 3 gesenkt, jedoch bis zum Freitag verlängert. Bis Dienstag werden Tagesmaxima um 33 Grad erwartet.

Während der vorangegangenen, rund zwölftägigen Hitzewelle massen die Stationen beidseits der Alpen verbreitet Höchstwerte zwischen 33 und 37 Grad. Den Spitzenwert registrierte Basel am Samstag mit 39 Grad.