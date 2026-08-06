Hochdorf Swiss Nutrition und Pharmalys spannen zusammen

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Hochdorf Swiss Nutrition (HSN) hat mit dem Schweizer Unternehmen Pharmalys ein Joint Venture mit dem Namen Hochdorf Laboratories gegründet. Die beiden Unternehmen wollen damit ihre Marktposition ausbauen.

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(Keystone-SDA) Die Zusammenarbeit kombiniere das Knowhow in der Produktion von Hochdorf mit dem Markenportfolio und dem internationalen Vertriebsnetz von Pharmalys, teilte Hochdorf diese Woche mit. Damit solle die Marktposition im Bereich Babynahrung sowie Protein- und Spezialnahrung auf Milch- und Molkebasis ausgebaut werden.

Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Hochdorf. Sie haben auch eine gemeinsame Geschichte: Hochdorf hatte 2016 die Mehrheit an Pharmalys erworben, musste diese 2019 aber zu einem tieferen Preis wieder verkaufen.

Wegen ihrer Expansionsstrategie geriet Hochdorf in finanzielle Schieflage und musste 2024 das operatives Geschäft an den schweizerisch-britischen Finanzinvestor AS Equity Partners verkaufen. Das Unternehmen produziert heute in Sulgen TG, der Firmensitz und die Verwaltung blieben aber im Kanton Luzern.