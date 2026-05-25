Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs bewegt die Märkte

Keystone-SDA

Marktreaktion Die Ölpreise haben angesichts von Berichten über eine Annäherung der USA und des Irans an eine Einigung im Iran-Krieg wieder deutlich nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent sank um gut vier Prozent auf 99,4 US-Dollar.

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(Keystone-SDA) US-Präsident Donald Trump dämpfte jedoch die Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch. «Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist», schrieb er auf der Plattform Truth Social mit Blick auf den Stand der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs.

Dennoch zog die asiatische Leitbörse in Tokio in der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs an. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte kletterte erstmals über die psychologisch wichtige Marke von 65’000 Punkten und notierte rund eineinhalb Stunden nach Handelsbeginn ein deutliches Plus von 1’992,20 Punkten oder 3,15 Prozent beim Zwischenstand von 65’331,27 Zählern.