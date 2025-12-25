Hoffnungsträger von Opposition vor Wahl zurück in Bangladesch

Gut zwei Monate vor der geplanten Parlamentswahl in Bangladesch ist der Hoffnungsträger der Opposition nach 17 Jahren Exil in seine Heimat zurückgekehrt. Tarique Rahman ist der kommissarische Vorsitzende der grössten Oppositionspartei des Landes und gilt als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten.

(Keystone-SDA) Seine Rückkehr fällt in eine Zeit grosser politischer Unsicherheiten im Land. Im Sommer des vergangenen Jahres kam die Regierung unter der zunehmend autoritär agierenden früheren Ministerpräsidentin Sheikh Hasina nach Massenprotesten zu Fall. Eine Übergangsregierung unter Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus wurde mit dem Rückhalt des Militärs eingesetzt.

Der 60-jährige Rahman ist der älteste Sohn der erkrankten früheren Ministerpräsidentin Khaleda Zia. Die früheren Regierungschefinnen Hasina und Zia gelten als langjährige Rivalinnen.

Euphorischer Empfang

Hunderttausende Anhänger Rahmans und seiner Partei, der Bangladesh Nationalist Party (BNP), bereiteten ihm einen euphorischen Empfang, wie bangladeschische Sender berichteten. Grosse Menschenmengen säumten die Strecke vom Internationalen Flughafen Dhaka zu einer Bühne, die für ihn am Rand der Hauptstadt zur Begrüssung errichtet wurde.

Rahman lebte seit 2008 im Exil in London. Er wurde unter Hasinas Herrschaft unter anderem wegen angeblicher Beteiligung an einem gegen die Ex-Regierungschefin und andere Politiker gerichteten Mordkomplott im Jahr 2004 zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach dem Sturz Hasinas wurden die Strafurteile gegen ihn aufgehoben – der Weg zurück in die Heimat wurde dadurch frei. Die Wahl ist am 12. Februar geplant.