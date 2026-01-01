Holzscheune brennt in Industriegebiet in Malters LU nieder

Keystone-SDA

In Malters ist am Neujahrstag am Nachmittag eine unbewohnte Holzscheune in der Nähe des Bahnhofs niedergebrannt. Personen wurden nicht verletzt.

(Keystone-SDA) Gegen 15.00 Uhr ist im Industriegebiet in Malters eine als Lagerraum genutzte Holzscheune in Brand geraten und niedergebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie Patrick Schranz, Fourier der Feuerwehr Malters-Schachen, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Personen kamen beim Brand nicht zu Schaden.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich laut Schranz zunächst darauf, umliegende Gebäude zu schützen. Die Holzscheune befindet sich hinter einem Elektrizitätswerk und in der Nähe des Bahnhofs Malters.

Aktuell dauern laut Feuerwehrangaben die Nachlöscharbeiten an. Insgesamt standen rund 90 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter die Feuerwehr Malters-Schachen sowie die Feuerwehr Emmen mit einem Hubretter.