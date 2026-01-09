Hunderte gedenken in Basel der Opfer von Crans-Montana

Keystone-SDA

Einige hundert Menschen haben sich am Freitag auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Basel versammelt, um der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS zu gedenken. Sie nahmen damit an der schweizweiten Schweigeminute teil.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bereits vor 14 Uhr waren die ersten Personen eingetroffen und trotzten dem kalten Wind, der die Walliser Flagge am Rathaus neben jenen von Basel-Stadt und der Schweiz flattern liess. Die Stimmung war bedrückt und es herrschte ungewöhnliche Stille am sonst umtriebigen Ort der Stadt.

Um 14 Uhr dann begann die Schweigeminute, begleitet von läutenden Glocken, die etwaige übrige Nebengeräusche verdrängten. Nach etwa fünf Minuten wurde es wieder Still und die Menge begann, sich nach und nach aufzulösen.

Anwesend waren auch Vertretende der baselstädtischen Regierung sowie des Grossen Rats und des Bundesparlaments. Sie hatten sich zu Beginn der Trauerversammlung auf dem Trottoir vor dem Rathaus aufgestellt und die Menschen hatten sich vor ihnen und um sie versammelt.

Zudem waren Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Sanität auf dem Marktplatz aufgefahren, je eines. Ihre Besatzungen waren während der Trauerfeier anwesend.