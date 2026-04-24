Im Aargau gibt es künftig digitale Baugesuche

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau können künftig Baugesuche komplett digital abgewickelt werden. Das ist eine von fünf Massnahmen, die der "Runde Tisch Baubewilligungen" verabschiedet hat, damit die Verfahren effizienter werden.

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(Keystone-SDA) Das Einreichen von Baugesuchen solle einfach und papierlos sein, heisst es in der Medienmitteilung des Aargauer Baudepartements vom Freitag.

Weiter würden neue Fristen eingeführt: Gemeinden sollen neu 50 Prozent der Baugesuche innert 70 Tagen und 85 innert 100 Tagen erledigen. Gemäss Medienmitteilung gab es bisher für Gemeinden keine Fristen.

Zudem erarbeite der Bauverwalterverband Musterabläufe und Checklisten für die Gemeinden. Auch die Kooperation zwischen Bauverwalterband, Baudepartement und Gemeinden soll intensiviert werden. Und zuletzt sollen die runden Tische zu den Baugesuchen regelmässig stattfinden.

Baugesetz wird revidiert

Gemäss Medienmitteilung sind diese Massnahmen nötig, weil kurze Baubewilligungsverfahren für den Aargau ein Standortvorteil sind und Themen wie Klimaschutz und Mobilität zu komplexeren Verfahren führen.

Am runden Tisch mit dabei waren unter anderem Regierungsrat Stephan Attiger, die Gemeindeammänner-Vereinigung, der Gewerbeverband oder die Industrie- und Handelskammer.

Als weitere Massnahme, um Baubewilligungen schneller abzuarbeiten, strebt der Kanton Aargau die Revision des Baugesetzes an. Sie soll die Grundlage bilden, damit die Bewilligungen digital abgewickelt werden können.

Mit Baubewilligungen prüfen Gemeinden und Kanton, ob Bauvorhaben das öffentliche Recht einhalten.