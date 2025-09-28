The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Im Bezirk Einsiedeln soll Wohnraum in Gewerbegebieten entstehen

Keystone-SDA

Im Bezirk Einsiedeln soll in der Gewerbe- und Industriezone künftig mindestens ein Geschoss für Wohnungen genutzt werden können. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag eine entsprechende SVP-Initiative mit 54,3 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) 3561 legten ein Ja in die Urne, 2998 ein Nein. Die Stimmbeteiligung lag gemäss Angaben des Bezirks bei 59,8 Prozent.

Mit der Pluralinitiative wollte die SVP Einsiedeln einen Beitrag zur «aktuell schwierigen Wohnungssituation» leisten, wie sie auf ihrer Webseite schrieb. Damit werde «wertvolles Land» nicht zusätzlich versiegelt. Es könne Wohnraum dort geschaffen werden, wo er am dringendsten benötigt werde. Bislang sind in der Gewerbe- und Industriezone nur betriebsnotwendige Wohnungen erlaubt.

Der Bezirksrat hatte die Vorlage in der Botschaft zur Ablehnung empfohlen. Er sah mögliche Konflikte mit übergeordnetem Recht und raumplanerischen Grundsätzen wie der grundsätzlichen Trennung von Wohn- und Arbeitsgebieten. Diese verhindere Konflikte und erhöhe die Lebensqualität der Bevölkerung, aber auch die Standortqualität für die Betriebe.

Es obliegt nun dem Bezirksrat, die Forderungen der Initiative in der Zonenplanrevision umzusetzen und das kommunale Baureglement anzupassen.

Die Einsiedler Stimmberechtigten entschieden am Sonntag auch über zwei Sachvorlagen. Den Sanierungskostenbeitrag von 1,6 Millionen Franken an das Hallenbad Ybrig genehmigten sie mit einem Ja-Stimmenanteil von 82,6 Prozent. Zudem stimmten sie der Festlegung des Gewässerraums Sihlsee mit 75,6 Prozent Ja-Anteil zu.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft