Im Kanton Basel-Stadt leben derzeit 6340 Hunde

Keystone-SDA

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Im Kanton Basel-Stadt waren im Jahr 2026 insgesamt 6340 Hunde registriert. Zuletzt hatten vor 40 Jahren so viele Hunde im Kanton gelebt, wie das Statistische Amt am Mittwoch auf LinkedIn schrieb.

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(Keystone-SDA) Nach 1986 nahm der Hundebestand stetig ab und erreichte im Jahr 2013 mit 4719 Tieren den Tiefststand, wie aus Daten des Opendata-Portals des Kantons hervorgeht. Danach begann er wieder anzusteigen. Laut dem Statistischen Amt wuchs er besonders in den Corona-Jahren 2021 und 2022 stark an, und zwar jeweils um fünf Prozent.

Die beliebteste reine Rasse sind Chihuahuas mit 330 Exemplaren, wie es heisst. Dahinter folgten Labradors (280) und Pudeln (249). Der beliebteste Hundename sei seit vielen Jahren Luna, auf den derzeit 76 Hunde im Kanton hörten. Bei den Weibchen folgten Nala Kira und Bella, bei den Männchen Rocky und Milo.