Im serbischen Banat brennt die Vegetation auf 300 Hektaren

Keystone-SDA

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In Serbien wütet im Banater Dünenland östlich der Hauptstadt Belgrad ein Vegetationsbrand. Die Flammen zerstörten bereits eine Fläche von 300 Hektar, wie serbische Medien unter Berufung auf das Innenministerium berichteten.

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(Keystone-SDA) Zur Brandbekämpfung seien 80 Einsatzkräfte und 3 Helikopter des Innenministeriums aufgeboten worden. Deren Arbeit würden nicht nur Trockenheit und Hitze erschweren, sondern auch Winde, die das Feuer immer wieder weitertragen.

Das Banater Dünenland, auch «Banater Sandwüste» genannt (serbisch: Deliblatska pescara), ist ein rund 300 Quadratkilometer grosses Dünen- und Waldgebiet in der serbischen Nordprovinz Vojvodina, das sich nördlich der Donau erstreckt. Es besteht aus Wäldern, Grasland und offenen Sandflächen und gilt als das grösste zusammenhängende Sandgebiet in Europa.

Es steht unter Naturschutz und beherbergt rund 900 Pflanzenarten. Wegen seines aussergewöhnlichen Vogelbestands zählt es ausserdem zu den bedeutendsten Vogelschutzgebieten Europas.