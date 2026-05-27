In 20 Prozent der Kontrollen Verdacht auf Schwarzarbeit im Aargau

Keystone-SDA

Der Kanton Aargau hat im vergangenen Jahr 765 Schwarzarbeitskontrollen durchgeführt. Dies vor allem im Bau-, Gast- und Schönheitsgewerbe. Bei diesen Kontrollen wurden 2000 Personen überprüft. In 19,3 Prozent der Fälle hat es einen Verdacht gegeben.

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(Keystone-SDA) Es seien dies mögliche Verstösse gegen Melde- oder Bewilligungspflichten gemäss Sozialversicherungs-, Ausländer- und Quellensteuerrecht, wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres am Mittwoch mitteilte. Die Fälle seien an die zuständige Spezialbehörde weitergeleitet worden.

Mehrheit der Kontrollierten hielten Bedingungen ein

Bei 329 Aargauer Betrieben hat der Kanton zudem 1082 Personenkontrollen durchgeführt, wie es in der Mitteilung hiess. In den Branchen Landwirtschaft, Gemüse- und Obstbau, Pferde- und Reitbetriebe sowie Autowaschanlagen seien die Löhne erhoben worden.

Sieben Unternehmen aus diesen Branchen seien mit Löhnen aufgefallen, die deutlich zu tief für den Ort und die Branche seien. Fünf der eingeleiteten Verständigungsverfahren seien erfolgreich abgeschlossen worden, zwei gescheitert.

Insgesamt hat das Amt für Migration und Integration 59 Verwaltungsbussen wegen Verstössen gegen Lohn- und Arbeitsbedingungen ausgesprochen.

Der Kanton Aargau führt regelmässig Kontrollen zum Arbeitsmarkt und den Löhnen durch. Wie schon in den Vorjahren habe die Mehrheit der kontrollierten Unternehmen 2025 die Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten, bilanzierte das Volkswirtschaftsdepartement in der Mitteilung weiter.