In der Zentralschweiz sinkt die Zahl der Arbeitslosen

In der Zentralschweiz ist im März die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen gegenüber dem Februar von 9405 auf 9090 gesunken. Auf die Arbeitslosenquoten in den sechs Kantonen hat sich die Abnahme um 315 Personen nur schwach ausgewirkt.

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(Keystone-SDA) Im Kanton Luzern ging die Zahl der Arbeitslosen von 5326 auf 5145 Personen zurück, wie aus der am Mittwoch vom Staatssekretariat für Wirtschaft publizierten Statistik hervorgeht. Im Kanton Zug wurde ein Rückgang von 2125 auf 2067 Arbeitslose registriert. Im Kanton Zug fiel die Zahl von 1153 auf 1088 Personen.

In den drei kleineren Kantonen waren die Rückgänge minim. In Uri, das 214 Arbeitslose zählte, war eine Person weniger als arbeitslos gemeldet, in Obwalden reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen um 2 Personen auf 245, in Nidwalden um 8 auf 331 Personen.

In Zug, das die höchste Arbeitslosenquote der Zentralschweiz hat, ging die Quote von 2,9 auf 2,8 Prozent zurück. Auch Nidwalden verzeichnete einen Rückgang, nämlich von 1,4 auf 1,3 Prozent. In Luzern (2,2 Prozent), Uri (1,1 Prozent), Schwyz (1,2 Prozent) und Obwalden (1,2 Prozent) blieben die Quoten unverändert.