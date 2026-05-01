In Luzern soll eine Velobrücke die Zentralbahngleise überspannen

Keystone-SDA

Velos sollen in Luzern direkter vom Gebiet Steghof Richtung linkes Seeufer fahren können. Über die Gleise der Zentralbahn (ZB) soll deswegen eine Brücke gebaut werden, in die gleichzeitig Rohre für das Fernwärmenetz integriert werden.

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(Keystone-SDA) Der Stadtrat beantragt dem Grossen Stadtrat für die Projektierung des Projekts namens Freigleisbrücke einen Sonderkredit von 1,75 Millionen Franken. Das Bauwerk dürfte 2032 in Betrieb genommen werden.

Die neue Brücke soll die Fortsetzung des Freigleises bilden. Es handelt sich dabei um eine Veloroute, welche dem früheren Trassee der ZB folgt. Dieser Veloweg, der Horw und Kriens mit Luzern verbindet, wird täglich von 3000 Velofahrerinnen und -fahrern benutzt.

Netzlücke schliessen

Das Freigleis endet im Gebiet Steghof beim Neubad. Einer Fortsetzung, welche eine direkte Verbindung Richtung Tribschen und linkes Seeufer ermöglichen würde, stehen die ZB-Gleise zwischen dem Bahnhof und dem Hubelmatttunnel entgegen. Der Stadtrat spricht deswegen in seinem Bericht und Antrag von einer Netzlücke.

Geplant ist, in direkter Fortsetzung des Freigleises eine Velo- und Fussgängerbrücke über die Gleisanlage zur Fruttstrasse zu schlagen. Diese führt dann weiter Richtung Tribschenstrasse. In die Brücke integriert werden sollen Rohre des Fernwärmenetzes.

Keine Pfeiler im Gleisfeld

Die Rahmenbedingungen für das Bauwerk sind komplex. Die Brücke darf keinen Pfeiler im Gleisfeld haben, das auch im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung aufgeführt wird. Es soll deswegen eine Brücke mit einem oben liegenden Fachwerk realisiert werden.

Rücksicht genommen werden muss auch auf die geplante bauliche Entwicklung des Quartiers. Dazu kommen der Bau des Durchgangsbahnhofs und eine angedachte S-Bahn-Station Steghof.

Um die Qualität des Vorhabens zu gewährleisten, soll ein Wettbewerb durchgeführt und erst anschliessend die Projektierung in Angriff genommen werden. Die beiden Schritte sollen mit dem beantragten Kredit finanziert werden.