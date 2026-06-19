In San Bernardino soll ein neuer Wellnesstempel entstehen

Keystone-SDA

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San Bernardino will mit dem Grossprojekt "Acuforta" wieder zur Top-Alpendestination werden. Ein neues Thermalbad und ein 5-Sterne-Hotel sollen den Tourismus ganzjährig ankurbeln. Das Unternehmen San Bernardino Swiss Alps reichte dafür am Freitag ein Baugesuch ein.

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(Keystone-SDA) Das Vorhaben ist Teil der ersten Entwicklungsphase, die zwischen 2027 und 2030 vorgesehen ist und soll den Tourismusort neu positionieren, schrieb das Unternehmen San Bernardino Swiss Alps am Freitag in einer Mitteilung.

Fünf-Sterne-Hotel und öffentliche Therme

Das von der Artisa Group entwickelte Projekt sieht ein Fünf-Sterne-Wellnesshotel vor, das von einer internationalen Kette betrieben werden soll. Geplant sind zudem ein Thermal- und Spa-Zentrum, Zweitwohnungen und Hotels. Ein unterirdisches Parksystem soll die Anlage erschliessen.

Das Herzstück bildet eine über 2000 Quadratmeter grosse Wellness-Anlage, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Mit Mineralbädern, Innen- und Aussenbecken sowie Behandlungsräumen soll ein neues Wellness-Angebot auf der Achse Zürich-Mailand entstehen.

Historische Mineralquelle im Zentrum

Im Mittelpunkt des Projekts steht die historische Mineralquelle von San Bernardino. Deren Wasser ist reich an Kalzium, Magnesium und Sulfat und entspringt mit einer konstanten Temperatur von 8,5 bis 9 Grad. Die Quelle war bereits in der Römerzeit bekannt und wurde 1717 als medizinisch eingestuft.

Das historische Gebäude der Mineralquelle soll aufgewertet und als «Museum des Wassers von San Bernardino» zugänglich gemacht werden. Zudem soll eine bestehende Industriehalle abgerissen werden, um am Fluss Moesa einen neuen öffentlichen Platz zu schaffen.

Wiederbelebung des Bergdorfs

Das Unternehmen San Bernardino Swiss Alps rund um den Tessiner Investor Stefano Artioli sieht sich bei der Wiederbelebung des darbenden Ferienortes San Bernardino auf Kurs. Es will dafür über eine halbe Milliarde Franken investieren.

Ende 2023 eröffnete es nach umfangreichen Investitionen das Skigebiet in San Bernardino wieder. Seitdem ist das Unternehmen daran, mehrere Hotels zu sanieren und zu modernisieren. Auch entsteht eine Veranstaltungsarena mit 600 Plätzen für Events und Kongresse.