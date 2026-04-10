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In Sargans SG brennt ein Lieferwagen komplett aus

Keystone-SDA

In Sargans SG hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Lieferwagen lichterloh gebrannt. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Kurz nach Mitternacht meldete ein Anwohner der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen, dass ein an der Falknisstrasse parkierter Lieferwagen in Brand stehe. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Medienmitteilung.

«Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lieferwagen in Vollbrand», schreibt die Polizei. Die Flammen hätten jedoch innert Kürze gelöscht werden können. Durch den Brand seien keine Personen zu Schaden gekommen. Gemäss Mitteilung beläuft sich der Sachschaden auf rund 30’000 Franken.

Laut Polizei ist die Brandursache derzeit unklar. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen beauftragte das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen mit der Ermittlung der Brandursache.

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