In Zürcher Innenstadt angefahrener Fussgänger stirbt im Spital

Keystone-SDA

Der Mann, der am Donnerstagmorgen im Zürcher Kreis 1 von einem Auto erfasst wurde, ist verstorben. Der 33-Jährige erlag im Spital seinen schweren Kopfverletzungen.

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(Keystone-SDA) Dies teilte die Stadtpolizei Zürich am Freitag mit. Sie sucht nach wie vor Zeugen, die den Unfall kurz vor 9 Uhr beobachteten.

Nach ersten Kenntnissen fuhr eine 73-jährige Autolenkerin auf der Uraniastrasse in Richtung Rudolf-Brun-Brücke. Zeitgleich überquerte der 33-jährige Mann im Bereich des Fussgängerstreifens kurz vor der Lindenhofbrücke die Strasse und wurde vom Auto angefahren. Die Ambulanz brachte den Schwerverletzten ins Spital, wo er noch am selben Abend verstarb.