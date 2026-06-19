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Influencer bestreitet vor Gericht in Schaffhausen Rassismusvorwürfe

Keystone-SDA

Der Influencer "Bireweich" hat gegen ihn erhobene Rassismusvorwürfe vor dem Kantonsgericht Schaffhausen zurückgewiesen. Er fordert einen Freispruch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Gerichtsverhandlung ging es um die «Singkontrolle»-Videos, die Mirco Casorelli auf Tiktok und Instagram verbreitet haben soll. Der unter dem Namen «Bireweichesouhund» bekannte Influencer veröffentlichte 2023 laut Strafbefehl der Schaffhauser Staatsanwaltschaft sechs Videos, in denen er Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, die beim Singen der Nationalhymne vor einem Spiel gezeigt wurden, teils rassistisch beleidigt haben soll.

Laut Casorelli handelte es sich dabei um satirisch gemeinte Parodien auf das Video eines unbekannten Dritten, in dem Spieler mit ausländischen Wurzeln tatsächlich rassistisch beleidigt wurden. «Ich mache mich damit lustig über einen Schweizer Bünzli», sagte Casorelli. Sein Anwalt forderte einen Freispruch.

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