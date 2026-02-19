Influencerin Sara Leutenegger spricht über ihre Fehlgeburt

Keystone-SDA

Influencerin und Unternehmerin Sara Leutenegger hat in einem Podcast erstmals öffentlich über ihre Fehlgeburt gesprochen. Sie habe noch nie darüber gesprochen, weil sie lange gebraucht habe, um das Erlebte zu verarbeiten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Es sei ihr nun wichtig, das Thema anzusprechen, da viele Frauen Ähnliches durchmachten, sagte sie im Gespräch mit ihrer Freundin Mirjana im gemeinsamen Podcast «What the Milf».

Nachdem sie und ihr Partner Lorenzo geheiratet hätten, sei relativ schnell klar gewesen, dass sie Kinder haben möchten. Sie sei damals 23 Jahre alt gewesen. Nachdem sie die Pille abgesetzt habe, habe sie ein Jahr lang ihre Tage nicht bekommen. Sie habe dann bei der Frauenärztin erfahren, dass sie in der 10. Woche schwanger sei. Es sei jedoch direkt klar gewesen, dass etwas nicht stimme. Sie habe zunächst lediglich einen weiteren Termin zur Abklärung erhalten.

Wieder zu Hause angekommen, habe sie ein Stechen im Bauch gespürt. Sie sei zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause gewesen, weil ihr Mann geschäftlich verreist gewesen sei. «Ich hatte solche Schmerzen, dass ich kaum noch aufstehen konnte», erzählte Leutenegger.

Vier Monate danach erneut schwanger

Gegenüber «Blick» schilderte sie, dass sie viel Blut verloren habe und ihr klar war, dass sie eine Fehlgeburt hatte. «Zu wissen, dass ich soeben mein Kind verloren habe, dass mein Körper leer ist von weiterem Leben, ist tragisch und schwer zu ertragen».

Vier Monate nach dieser Fehlgeburt sei sie erneut schwanger mit Lio (5) geworden. Später kam dann auch Söhnchen Pablo (3) zur Welt. «Ich bin jeden Tag dankbar, dass wir zwei gesunde Söhne haben dürfen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren müssen», sagte Leutenegger.