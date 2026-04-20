Insasse bei Brand in Gefängnis Sarnen OW lebensgefährlich verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Brand im Gefängnis Sarnen OW ist am Montagnachmittag ein Häftling lebensbedrohlich verletzt worden. Der 47-Jährige sei in ein ausserkantonales Spital überführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden mit.

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(Keystone-SDA) Das Gefängnis befindet sich beim Polizeigebäude Foribach. Dieses und das Verkehrssicherheitszentrum seien vorsorglich evakuiert worden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen können. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.

Angaben zur Brandursache und zu den weiteren Umständen des Vorfalls machte die Staatsanwaltschaft am Montagabend nicht. Sie verwies auf laufende Ermittlungen. Zum Sachschaden erklärte sie, dass dieser noch nicht beziffert werden könne, sich aber auf das Gefängnis beschränke.