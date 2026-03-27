Internationale Musik dominiert auf dem Schweizer Tonträgermarkt

Keystone-SDA

Wieder hat der Schweizer Tonträgermarkt mit einem Gesamtumsatz von 259 Millionen Franken ein Plus zum Vorjahr erzielt. Nachdem der hiesige Musikmarkt 2015 auf einem Tiefpunkt stand, ist er in den zehn darauffolgenden Jahren stetig gewachsen.

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(Keystone-SDA) Der Schweizer Musikmarkt hat somit 2025 im Vergleich zum Vorjahr vier Prozent mehr umgesetzt. Dies teilte der Branchenverband der Schweizer Musiklabels Ifpi am Freitag mit. Interessanterweise wies der Verkauf von Vinylplatten seit 2021 erstmals wieder ein «klares Wachstum» von fast 20 Prozent auf. Wenig überraschend dominierte aber weiterhin das Musikstreaming, das über 90 Prozent des Marktanteils von 2025 ausmachte.

Der Blick auf die letzten zehn Jahre zeigt, dass der Musikmarkt um fast 80 Prozent gewachsen ist – auch, weil sich die digitalen Umsätze in dieser Zeit verdreifacht haben, wie es in der Mitteilung hiess. Die Musikbranche dürfe optimistisch bleiben, prognostizierte der Branchenverband Ifpi.

Neue Einnahmequellen

So seien in den letzten Jahren neue Einnahmen durch die Nutzung von Songs auf Social Media hinzugekommen. Und: Zahlreiche Musiklabels hätten damit begonnen, Lizenzverträge für KI-Nutzungen abzuschliessen.

«Die gezielte und verantwortungsbewusste Lizenzierung von Musik für KI ermöglicht für die Musikerinnen und Musiker nicht nur neue Einnahmequellen, sondern schützt sie auch wirksam vor künstlerischer Verwässerung und Missbrauch», liess sich Lorenz Haas, Geschäftsführer von Ifpi, in der Mitteilung zitieren.

Von Bad Bunny zu Trauffer

Gemäss Ifpi hörten Schweizerinnen und Schweizer 2025 vor allem US- und britischen Pop. Bei den Single-Jahrescharts haben die Songs «Apt.» von Rosé und Bruno Mars und «Die With A Smile» von Lady Gaga und Bruno Mars die Nase vorn. Der Top-Song war «Ordinary» von Alex Warren. Bei den Alben hatte 2025 der Latin-Rap von Bad Bunny am meisten Erfolg. Seine Platte «Debí Tirar Más Fotos» ist auf Platz eins der Schweizer Albumcharts.

Aber auch Schweizer Mundart-Musik findet sich unter den Top-Alben des Jahres: Patent Ochsner erreichten mit «Tag & Nacht» den dritten Platz und Trauffer belegte mit «Heubode» den sechsten Platz der Jahrescharts.