Sand wird knapp, das sorgt bereits für Spannungen

Sand ist die am zweitstärksten genutzte natürliche Ressource nach Wasser. Seine Gewinnung unterliegt keiner weltweiten Regulierung und die natürlichen Reserven schrumpfen. In Genf verfolgt eine globale Beobachtungsstelle dieses noch wenig bekannte Phänomen.

Weltweit gehen die meisten Strände unaufhaltsam zurück, nicht nur aufgrund des steigenden Meeresspiegels. Die Nachfrage nach Sand explodiert weltweit, während die Reserven schrumpfen. Glas- und Technologieproduktion, Erdölförderung sowie Gebäudebau: Ohne Sand gibt es keinen Beton. 200 Tonnen werden für ein Einfamilienhaus benötigt, 3000 Tonnen für ein Krankenhaus und 30’000 Tonnen für einen Kilometer Autobahn.

Angesichts dieser zunehmenden Übernutzung hat die UNO 2023 das Global Sand Observatory mit Sitz in Genf ins Leben gerufen. Dieses Gremium, das erste seiner Art, zielt darauf ab, das Ausmass des Abbaus festzuhalten und seine Auswirkungen auf Ökosysteme und Küstenbevölkerungen zu dokumentieren.

Pascal Peduzzi ist Direktor von GRID-Genf, der Datenbank für globale Ressourcen, die der UN-Umweltorganisation angegliedert ist. Der Umweltforscher und Professor der Universität Genf war Gast in der RTS-Sendung Géopolitis und sein Fazit war eindeutig: «Die Ausbeutung von Sand ist ein sehr wichtiges und dennoch verkanntes Thema. Sand ist so allgegenwärtig, dass wir ihn gar nicht bemerken. Er ist der unsichtbare Held unserer Entwicklung.»

Die RTS-Sendung Géopolitis über den Sandabbau (auf Französisch):

Die Gesellschaft: ein Schloss aus Sand?

Von der Herstellung von Beton über Asphalt und Glas bis hin zur Kosmetik- und Elektronikproduktion ist Sand in unserem Alltag allgegenwärtig. Seine Gewinnung, ob handwerklich oder industriell, beläuft sich weltweit auf etwa 50 Milliarden Tonnen pro Jahr.

Eine Zahl, die sich in zwanzig Jahren verdreifacht hat, während die Ressource Tausende von Jahren braucht, um sich zu regenerieren. «Sand reproduziert sich durch Erosion über Millionen von Jahren. Und wir nutzen ihn in einem Bruchteil dieser Zeit», sagt Peduzzi.

Diese Länder sind die grössten Sandexporteure der Welt: USA, Niederlande, Kambodscha, Deutschland, Belgien, Mosambik, Malaysia und Frankreich. RTS

Während der Grossteil des Sandes zur Deckung des Bedarfs im gleichen Land abgebaut wird, speist ein Teil auch den Welthandel. Als grösstes Exportland verkauften die Vereinigten Staaten 2024 Sand im Wert von fast einer Milliarde Dollar, gefolgt von den Niederlanden (262 Mio.), Kambodscha (218 Mio.), Deutschland (160 Mio.) und Belgien (112 Mio.).

An der Spitze der Importländer stehen Singapur (312 Mio.), Kanada (291 Mio.), China (291 Mio.) und Vietnam (225 Mio.).

Eine diplomatische Waffe

Sand ist auch zu einer strategischen Waffe geworden. Singapur beispielsweise hat sein Seegebiet seit den 1960er-Jahren durch massive Sandimporte, insbesondere aus Nachbarländern, um 25% vergrössert. Eine Polder-Landgewinnung, die oft auf Kosten der Lieferländer geht, darunter Indonesien, Malaysia, Thailand und Kambodscha.

«Wenn Singapur Sand aus Indonesien, Thailand, Malaysia oder Kambodscha importiert, beeinträchtigt das die lokalen Ökosysteme und führt sogar zum Verschwinden einiger kleiner Inseln, wie es in Indonesien der Fall ist», sagt Peduzzi. «Das kann zu diplomatischen Spannungen führen, denn wenn man Inseln verliert, verliert man Hoheitsgewässer und damit exklusive Wirtschaftszonen.»

In anderen Regionen, wie dem Südchinesischen Meer, ist Sand zu einer strategischen Waffe geworden. Mit der Schaffung künstlicher Inseln werden neue Gebiete beansprucht, ein Vorgehen, das von der internationalen Gemeinschaft kritisiert wird, so der Forscher.

Ein Schwarzmarkt, der die Verwundbarsten trifft

Das Fehlen internationaler Vorschriften begünstigt die Entwicklung eines illegalen Handels, insbesondere in Kap Verde, wo viele Strände zu Steinbrüchen werden. Viele in Armut lebende Frauen haben keine andere Wahl, als für ein kärgliches Einkommen von etwa 25 Schweizer Franken pro Monat Sand zu sammeln.

Diese Länder importieren besonders viel Sand: Singapur, Kanada, China, Vietnam. RTS

Den Sand von den Stränden abzutragen, beeinträchtigt andere Existenzgrundlagen wie die Fischerei oder den Krabbenfang, sagt Peduzzi: «Sobald der Sand entfernt wird, verschwinden die Krabben, die Fische werden selten, und die Dorfbewohner sind gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen und in die Städte zu ziehen.»

Eine angekündigte ökologische Katastrophe

Je knapper die Ressource wird, desto mehr verlagern sich die Abbaustandorte in immer fragilere Umgebungen. Meeresböden, Fluss- und Strombetten sowie Küsten sind am begehrtesten. Denn nicht aller Sand ist gleich: Wüstensand, vom Wind gemahlen, ist viel zu glatt und fein für den Bau.

Die Biodiversität sei als Erste betroffen, aber auch unsere Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel, warnt der Forscher. «Sand ist unsere erste Verteidigungslinie gegen Stürme und Überschwemmungen. Er filtert das Wasser und schützt die Küstengrundwasserschichten vor Salzwasserinfiltrationen.»

In Vietnam beschleunigt die Erschöpfung der Reserven die Erosion der Ufer im Mekong-Delta. Diese Entwicklung droht, Hunderttausende von Menschen aufgrund von Einstürzen zu vertreiben. Über den Sandabbau hinaus, der die Struktur der Flüsse verändert, halten Wasserkraftwerke Sedimente zurück, verlangsamen ihren natürlichen Transport und bedrohen die Erneuerung dieser Ressource.

«Ob Vietnam es will oder nicht, in zehn Jahren wird es keinen Sand mehr geben. Dies sind die letzten Sandkörner, die wir baggern», sagt Nguyen Huu Thien, ein Spezialist für das Mekong-Delta.

Auf dem Weg zu einer weltweiten Knappheit?

Angesichts der Versorgungsschwierigkeiten werden einige Bauprojekte gestoppt, wie in Manila auf den Philippinen, wo die Erweiterung einer Landebahn aus Sandmangel ausgesetzt wurde. «Wir sehen, dass wir auf eine Sandknappheit zusteuern. Kleine Inselstaaten wie die Malediven sind als Erste betroffen, weil sie über sehr wenig Material verfügen», stellt Pascal Peduzzi fest.

Auch in Europa mangelt es Ländern ohne Berge an Ressourcen – etwa Belgien, Dänemark oder den Niederlanden. «Man schätzt, dass für Belgien noch Sand für 80 Jahre und für die Niederlande etwas weniger übrig ist», fügt der Professor hinzu.

Es gibt Alternativen

Angesichts der zunehmenden Knappheit setzen einige Unternehmen auf die Herstellung von industriellem Sand, der aus zerkleinertem Gestein oder Bergbaurückständen produziert wird. Dies ist insbesondere in China der Fall, wo die Baubranche boomt und 80% des Sandbedarfs durch diese Alternative gedeckt werden sollen.

Um die Übernutzung zu bremsen, empfiehlt Peduzzi, auf Recycling zu setzen, die Lebensdauer von Gebäuden durch Renovierung statt Abriss zu verlängern und alternative Materialien zu verwenden.

«Beton ist nicht die Lösung für alles, zumal die Zementproduktion etwa 8% der Treibhausgasemissionen verursacht. Man kann auch mit Stroh oder Holz bauen», betont er. Auch in der Schweiz untersuchen Unternehmen die Rückgewinnung von Schwermetallen und Asche aus der Müllverbrennung, um daraus Ersatzstoffe für Sand herzustellen.

Editiert von Virginie Mangin; Übertragung aus dem Französischen mithilfe der KI Claude: Janine Gloor

Dieser Artikel entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Swissinfo und Géopolitis RTS.

