Internationales Pfadilager findet 2028 in der Schweiz statt

Keystone-SDA

In drei Jahren findet in der Schweiz erstmals seit 2001 wieder ein internationales Pfadilager in der Schweiz statt. Am Roverway werden rund 5500 Teilnehmende erwartet.

(Keystone-SDA) Es sei noch offen, wo das Hauptlager stattfinde, hiess es auf Anfrage von Keystone-SDA. Ziel sei es, bis Ende Jahr den potenziellen Lagerplatz zu definieren, sagte Sprecherin Annina Reusser zu einer Mitteilung der Pfadibewegung Schweiz vom Mittwoch.

Das Motto des Roverway 2028 lautet «Battasendas», das rätoromanische Wort für Pfadis. Es stehe symbolisch für Freundschaft, Gemeinschaft, Natur, Wachstum, Abenteuer «und alles, was Pfadi für junge Menschen bedeuten kann», hiess es in der Mitteilung. Mit diesem Begriff wolle man ein inklusives, gemeinsames Fundament schaffen, das unabhängig von Herkunft oder Sprache verbinde.

«Wir freuen uns riesig, das Roverway 2028 in die Schweiz zu holen», wird Stephan Tschudi, Vorstandsmitglied des Vereins Roverway 2028, in der Mitteilung zitiert. Der Verein wird das Lager organisieren und durchführen.

Den Entscheid, das Roverway im Sommer 2028 in der Schweiz durchzuführen, hätten die Vorstände der Europaregionen der World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) und World Organization of the Scout Movement (WOSM) an der gemeinsamen Generalversammlung der beiden Pfadi-Weltverbände in Wien bekannt gegeben.

Am internationalen Pfadilager für Rover nehmen junge Menschen im Alter von 16 bis 22 Jahren aus ganz Europa teil. Das letzte Roverway fand 2024 in Norwegen statt und dauerte elf Tage. Die Region Interlaken war 2001 Gastgeber für das letzte internationale Pfadilager in der Schweiz.