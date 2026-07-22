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Iran droht mit Vergeltung bei Angriffen auf Infrastruktur

Keystone-SDA

Nach der jüngsten Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Angriffen auf Brücken oder Kraftwerke im Iran hat Teheran für diesen Fall Vergeltung angekündigt. "Unsere Verteidigungsdoktrin ist klar: Auge um Auge", schrieb Aussenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Jede Aggression gegen den Iran, einschliesslich unserer Infrastruktur, wird eine mächtige und entschiedene Antwort erzwingen.» Wer dazu in welcher Form auch immer beitrage, werde ebenfalls als legitimes Ziel angesehen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran zu zerstören, wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Strasse von Hormus beschiesst. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran war Anfang Juli im Streit um die Kontrolle der Strasse von Hormus wieder eskaliert, nach iranischen Angriffen auf Schiffe in der Meerenge. Zuletzt griffen die USA elf Nächte in Folge Ziele im Iran an.

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