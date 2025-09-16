The Swiss voice in the world since 1935
Israel begeht im Gazastreifen Völkermord laut Uno-Kommission

Keystone-SDA

Israel hat im Gazastreifen Völkermord an Palästinensern begangen. Das ist die Einschätzung einer internationalen Untersuchungskommission der Uno. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu wird in dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht direkt beschuldigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Den drei Ermittlern zufolge haben die israelischen Behörden und Sicherheitskräfte vier der fünf Handlungen gemäss der Völkermordkonvention von 1948 ausgeführt. Dazu gehören Tötungen, schwere körperliche und geistige Schädigungen, die Auferlegung von Bedingungen, um die palästinensische Bevölkerung ganz oder teilweise zu vernichten sowie Massnahmen zur Verhinderung von Geburten.

«Es ist klar, dass es eine Absicht gibt, die Palästinenser zu vernichten», sagte die Vorsitzende der Kommission, die südafrikanische Juristin Navi Pillay.

Die drei vom Uno-Menschenrechtsrat in Genf beauftragten Ermittler reichten kürzlich ihren Rücktritt ein. Einer von ihnen, Chris Sidoti, könnte jedoch in Zukunft den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Nur ein internationales Gericht kann formell Völkermord feststellen.

