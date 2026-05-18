Israel geht erneut gegen Gaza-Hilfsflotte vor

Keystone-SDA

Die israelische Marine ist erneut gegen die internationale Gaza-Hilfsflotte vorgegangen.

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(Keystone-SDA) Auf einer Live-Videoübertragung der «Global Sumud Flotilla» war zu sehen, wie Soldaten der israelischen Marine ein Boot mit Aktivisten enterten. Laut ihres eigenen Trackers war die Flotte westlich von Zypern unterwegs.

Neuer Versuch nach erstem Stopp

Zwei Wochen nach ihrem ersten Stopp durch Israels Marine hatte sich die «Global Sumud Flotilla» am vergangenen Donnerstag erneut auf den Weg gemacht. Sie war vom türkischen Hafen Marmaris aus in See gestochen. Aktivisten aus 40 Ländern waren mit mehr als 50 Schiffen unterwegs.

Die propalästinensischen Aktivisten wollten erneut versuchen, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens, die auch von Ägypten mitgetragen wird, zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen.

Die israelische Marine hatte am 30. April bei Kreta bereits mehr als 20 Schiffe der «Global Sumud Flotilla» in internationalen Gewässern abgefangen und nach eigenen Angaben 175 Menschen festgenommen. Griechenland nahm die meisten von ihnen auf und organisierte ihre Rückreise in die Herkunftsländer. Zwei Aktivisten wurden nach Israel gebracht, nach gut einer Woche aber abgeschoben. Der Protest formierte sich derweil in der Türkei neu.

Streit um Völkerrecht

Mehrere EU-Staaten, darunter auch Deutschland, äusserten Zweifel an der Vereinbarkeit des Stopps in internationalen Gewässern mit dem Völkerrecht. Israel betonte, das Vorgehen gegen die Aktivisten stehe im Einklang mit dem Völkerrecht. Der jüdische Staat wirft einigen Aktivisten Verbindungen mit der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vor.