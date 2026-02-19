The Swiss voice in the world since 1935
Italienische Strafverfolgungsbehörden in Bern eingetroffen

Keystone-SDA

Im Rahmen der Ermittlungen zum Brand in Crans-Montana VS findet am Donnerstag in Bern ein Treffen zwischen den Strafverfolgungsbehörden Italiens und des Kantons Wallis statt. Ziel des Treffens ist es, die Modalitäten der Zusammenarbeit zu klären.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die italienische Delegation traf kurz vor 10 Uhr in der Schweizer Hauptstadt ein, wie ein Videoreporter von Keystone-SDA vor Ort feststellte. Zwei Polizisten begleiteten den Konvoi.

Das Treffen findet in den Räumlichkeiten des Bundesamtes für Justiz (BJ). Neben der Koordinierung der Strafverfahren zwischen den beiden Ländern soll auch die Möglichkeit der Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe erörtert werden.

Das BJ, das im Vorfeld kontaktiert wurde, erklärte, es handle sich um ein «technisches Treffen zwischen Strafverfolgungsbehörden». Kein Mitglied der Regierung werde daran teilnehmen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat Italien Ende Januar Rechtshilfe in dieser Angelegenheit gewährt.

