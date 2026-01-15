Italo-Popstar Tozzi bringt Musical «Gloria» auf die Bühne

Keystone-SDA

Zum Ende seiner aktiven Bühnenkarriere verbindet der italienische Pop- und Rockstar Umberto Tozzi seinen Welthit "Gloria" mit einem neuen Projekt. Tozzi will ein Musical unter dem Titel des Songs von 1979 auf die Bühne bringen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Idee, dass dieses Lied am Ende der Karriere zu einem Musical wird, ist wirklich erfüllend. Auch wenn ich mich von der Bühne zurückziehe, wird es bleiben», sagte der 73-Jährige der italienischen Zeitung «La Repubblica».

Das Musical soll ab Oktober in Italien auf Tour gehen. Im Mittelpunkt soll nach Tozzis Worten eine junge Frau stehen, die in der Fabrik ihrer Familie arbeitet und Gesangsambitionen hat, mit denen die Eltern aber nicht einverstanden sind. «Sie hat eine Rivalin, es gibt einen Plattenproduzenten, der eine Liebesgeschichte mit ihr hat, und dann hat es auch humorvolle Seiten», so Tozzi. Die Suche nach der Hauptdarstellerin läuft demnach bereits.

In seinem Klassiker «Gloria» besingt Tozzi sehnsuchtsvoll eine Traumfrau namens Gloria, die ihm «fehlt wie die Luft». Dabei existierte in Wirklichkeit keine solche Gloria, wie Tozzi vor einem Jahr enthüllte. «Es gab nie eine echte Gloria. Es war einfach ein Wort, das in diesem musikalischen Riff fantastisch gut klang.» Er habe auf einem Klavier herumgespielt, da sei ihm die Idee für den Song gekommen. Ein weiterer Welthit des Italo-Popstars ist «Ti amo» (Ich liebe dich) von 1977.